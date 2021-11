Pioggia e grandine non sono le uniche ad aver invaso la costiera amalfitana e Positano, che si è ritrovata nel bel mezzo di una tempesta con tanto di allerte meteo prorogate ogni giorno dalla Protezione Civile della Regione Campania. Come se non bastasse, ora piovono anche sassi. Nell’allerta anche il “rischio idrogeologico” e la costiera amalfitana ne sa qualcosa in termini di costoni che si sgretolano in caso di temporali. A Positano questa mattina gli automobilisti che hanno parcheggiato lungo la strada statale Amalfitana 163 da Piano di Sorrento , nel tratto prima del bivio per la frazione di Montepertuso , hanno dovuto fare i conti con vetri ridotti in frammenti. A Scala una piccola frana, problemi anche a Ravello verso il Valico di Chiunzi, mentre a Furore la strada della provincia di Salerno da Amalfi per Agerola è interrotta anche a piedi .