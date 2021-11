Pioggia e traffico in Penisola sorrentina, in Costiera amalfitana anche pietrame sulla S.S. 163. Allerta meteo Regione Campania confermato e la giornata comincia sotto la pioggia incessante , problemi sulla tangenziale a Napoli e sull’autostrada , poi da Castellammare di Stabia a Sorrento traffico, in particolare da Seiano di Vico Equense a Meta. Anche sulla Costa d’ Amalfi problemi di pioggia, ma più che il traffico preoccupa il pietrame che cade sulla S.S. 163 da Positano a Piano e sulla provinciale di Salerno fra Ravello e Tramonti . Vi aggiorneremo dei disagi