Pimonte – Rissa durante la partita della Parrocchia, 35enne finisce all’ospedale con trauma cranico

Triste episodio è accaduto al campetto di Pimonte durante il torneo di beneficenza, organizzato dalla parrocchia del paese dei Monti Lattari. Un 35 enne è stato violentemente pestato con calci e pugni da 6 giocatori avversari ed è finito all’ospedale San Leonardo di Castellammare con prognosi di 2 settimane. Le motivazioni di questa aggressione sono sconosciute ed i carabinieri stanno indagando per risalire ai colpevoli che hanno continuato nella loro opera di violenza, nonostante in tanti fossero intervenuti per sedare la rissa. La moglie della vittima ha denunciato l’episodio su facebook: “A Pimonte vivono alcuni violenti che portano il paese nel degrado totale, ma l’episodio non dovrà passare inosservato. Sei ragazzi pimontesi hanno aggredito un padre di famiglia durante un torneo della chiesa. E purtroppo non sono casi isolati a Pimonte”.