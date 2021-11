Piccolo smottamento a Furore causa maltempo: senso unico alternato. Questa mattina, a causa delle forti piogge, a Furore, in Costiera Amalfitana, si è verificato un piccolo smottamento. Per questo motivo, al momento in via Roma si circola a senso unico alternato.

Immediatamente sono giunti sul posto i volontari della Pubblica Assistenza Millenium di Amalfi, mentre si attende l’intervento dei tecnici per il ripristino della viabilità ordinaria.

Ricordiamo, infatti, che la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido dalle 8 di oggi, mercoledì 3 novembre e fino alle 8 di giovedì 4 novembre.