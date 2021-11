Piccolo smottamento a Furore causa maltempo: senso unico alternato. Pietrame sulla S.S. 163 a Praiano e Tordigliano, rischi per Nocelle

Piccolo smottamento a Furore causa maltempo: senso unico alternato. Questa mattina, a causa delle forti piogge, a Furore, in Costiera Amalfitana, si è verificato un piccolo smottamento. Per questo motivo, al momento in via Roma si circola a senso unico alternato.

Immediatamente sono giunti sul posto i volontari della Pubblica Assistenza Millenium di Amalfi, mentre si attende l’intervento dei tecnici per il ripristino della viabilità ordinaria.

Ricordiamo, infatti, che la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido dalle 8 di oggi, mercoledì 3 novembre e fino alle 8 di giovedì 4 novembre.

Aggiornamenti di Positanonews .

Ci segnalano pietrame sulla S.S. 163 Amalfitana a Praiano , dopo l’Onda Verde, e a Tordigliano , nel territorio di Vico Equense verso Piano di Sorrento. Rischi anche a Nocelle, sulla strada per la frazione di Positano , punto di arrivo del Sentiero degli Dei, alle prime piogge si ritrova sempre qualche pietra nella zona del Ponte . Si segnala anche nebbia verso i Colli di San Pietro e Sant’Agata di Massa Lubrense andando da Positano.

Nel pomeriggio la situazione si è normalizzata e anche il transito da Furore per Agerola è regolare.

Per ogni segnalazione solo whatsapp 3381830438 o mail direttore@positanonews.it