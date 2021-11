Piano di Sorrento, vogliono chiudere hub vaccinale a Villa Fondi, ma apre reparto Covid a Sorrento, è normale senza piano B?

I contagi stanno aumentando in Penisola Sorrentina, negli ultimi giorni raddoppiati i contagi da coronavirus Covid – 19 e triplicati i tamponi , anche il sindaco di Sorrento Massimo Coppola in diretta ha lanciato un appello alla sicurezza e a vaccinarsi. Ha senso chiudere l’hub vaccinale a Villa Fondi ? Anche il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato in diretta dell’aumento di contagi