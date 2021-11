Piano di Sorrento, un ciclo di incontri per la prevenzione delle truffe agli anziani

Piano di Sorrento. La prevenzione delle truffe agli anziani, purtroppo sempre più diffuse: questo l’obiettivo del ciclo di incontri organizzato dal Centro anziani, in collaborazione il Comando Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento e l’Ufficio servizi sociali del Comune.

Gli incontri si terranno presso la sede del Centro anziani sita in Piazza Cota 43, nei giorni e negli orari indicati. Primo incontro il 30 novembre alle ore 16.00 fino alle 18.00.

Seguiranno gli appuntamenti del 7, 14, 21 e 28 dicembre sempre dalle 16.00 alle 18.00

Per partecipare occorre prenotarsi contattando il numero: 320 455 9576.

L’accesso è consentito nel rispetto delle norme anti-covid e sottoposto al possesso del Green pass.