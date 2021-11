Piano di Sorrento: traffico in via Carlo Amalfi. Traffico impazzito a Piano di Sorrento, in via Carlo Amalfi, questo primo pomeriggio di lunedì 8 novembre 2021.

Una signora, infatti, aveva lasciato la sua automobile davanti ad un passo carrabile vicino alla scuola materna. Ovviamente, per questo motivo si è creata una lunga fila di vetture, in quanto la donna non è tornata a prendere l’auto se non dopo molto tempo, impedendo ad altre persone di entrare o uscire dal cancello.