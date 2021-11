Piano di Sorrento, TEDeum – un giovane sale in cattedra. La guida turistica Paolo Damiano: “Sarà un bel souvenir”

Piano di Sorrento. Partono gli appuntamenti con “TEDeum – un giovane sale in cattedra”. A spiegare l’iniziativa è Don Pasquale Irolla: «Gli appuntamenti con i TED giovani, la vera classe dirigente. Tasche vuote, idee nuove e lontani dal potere, in attesa che vengano istituite quote giovani per governare città e per dirigere aziende. Invito tutti a seguirli e, come me, imparare da loro».

In questo secondo appuntamento la guida turistica Paolo Damiano ci parla di due esperienze personali di viaggio, la prima in Sardegna alla spiaggia rosa dell’isola di Budelli e la seconda in una cittadina dell’Australia. E da questi racconti prende spunto per la sua riflessione: « A tutti noi piace viaggiare ed a causa della pandemia tutti siamo costretti a rimanere fermi. Torneremo a viaggiare ma dobbiamo sacrificare qualcosa. E’ troppo facile pretendere che gli altri facciano qualcosa per cambiare le sorti di questo pianeta. Facciamolo anche noi. Cambiare le abitudini significa anche non voler portare necessariamente un ricordo a casa, non significa portare un pezzo di corallo o un pezzo della spiaggia, ma significa immagazzinare il ricordo, portarlo a casa e tenerlo per noi. Impariamo a sacrificare un souvenir, impariamo a riportare a casa un ricordo non materiale».