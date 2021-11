Piano di Sorrento (NA) All’interno dell’antica Chiesa dell’Annunziata (1631), alle spalle della Basilica di San Michele Arcangelo, domenica 21 novembre alle ore 16:30, sarà presentato il testo “Camminiamo con loro” di Suor Beatrice Immediata, modererà l’incontro il Prof. Ciro Ferrigno, gli intermezzi musicali saranno affidati alla musicista Annabella Severi, mentre le letture dei brani tratti dal testo saranno curate dai lettori e dalle lettrici del Gruppo Culturale di Ciro Ferrigno. Beatrice Immediata è religiosa nella congregazione delle Figlie di San Paolo. Laureata in pedagogia, attualmente lavora nella Redazione Paoline Editoriale Libri. È autrice di diversi libri a carattere storico-biografico. Ha ricevuto il Premio F.I.D.A.P.A. « DONNA 2015 » BPW ITALY – Sezione di Milano “Per la divulgazione dei valori umani e sociali attraverso i suoi libri con particolare attenzione al femminile”. La scrittrice salernitana torna a Piano di Sorrento ospite sempre gradita del Gruppo Culturale del Prof. Ciro Ferrigno, del Priore Giuseppe Cuccaro e del Parroco Don Pasquale Irolla con un libro “Camminiamo con loro” che è una piccola e preziosa guida alla vita dei beati e dei martiri riconosciuti dalla Chiesa cattolica. Il testo percorre il calendario dedicando ogni giorno a un santo. Ogni pagina offre brevi cenni sul santo del giorno, il suo cammino spirituale, le opere a cui si è dedicato. Mentre un pensiero a piè di pagina, tratto per lo più dal santo o dalla santa o da altre fonti, può accompagnare la riflessione del lettore lungo la giornata. Si tratta di santi noti e meno noti, antichi o più vicini ai nostri giorni. Tutti accomunati dal fatto di essere testimonianza di fede in Cristo e modello per il credente. Hans Urs von Balthasar*, contestando una tendenza che ne svalutava l’importanza, affermava in un suo scritto sulla liturgia «se attraverso il loro scomparire Dio venisse davvero amato più profondamente e meglio venerato, questo farebbe loro (ai santi) molto piacere e sarebbero completamente d’accordo. Resta invece da chiedersi se noi senza la loro luce vedremmo Dio più chiaramente. Io penso di no. Dovremmo nuovamente mettere la loro fiaccola sopra il moggio per non incespicare nel buio della notte. Poiché nella luce dei Santi, che del resto è solo la luce di Dio nel mondo, noi vediamo la luce».

Suor Beatrice Immediata intervistata da Gabriella Facondo (TV 2000; BBC)

*(Hans Urs von Balthasar è considerato tra i maggiori teologi cattolici del Novecento, assieme a Karl Rahner, Henri-Marie de Lubac, Romano Guardini e Joseph Ratzinger N.d.A.)

“Camminiamo con loro” di Beatrice Immediata (Paoline)