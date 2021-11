Piano di Sorrento ricorda il terremoto, l’intervento del sindaco Salvatore Cappiello. La commemorazione di questa sera seguita da Positanonews TV con Lucio Esposito e Sara Ciocio . Presenti anche la Protezione Civile e Radio Emergency

’LAmministrazione Comunale ricorda le vittime del Terremoto che nel 1980 colpì la Campania e anche, in particolare, Piano di Sorrento.

In memoria delle vittime, alle 18.30 dopo una celebrazione eucaristica nella Basilica di San Michele Arcangelo e alle 19.34 è stato reso omaggio alle 10 vittime carottesi presso la lapide posta in Via delle Rose con il vice sindaco Giovanni Iaccarino che ha elencato il nome delle vittime.

In ricordo di quei giorni, nei luoghi simbolo della tragedia, ovvero Via Ripa di Cassano, Villa Fondi e Via Cassano dove si registrarono tutte le vittime, Via delle Rose dove si trova la lapide che ne ricorda i nomi, la Basilica di S. Michele e Piazza Cota dove si svolsero i funerali, è stato posto posto un cartello riportante un qr code, inquadrando il quale si accede alle pagine del sito comunale dedicate al ricordo della tragedia, raggiungibili anche dal link.