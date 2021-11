Piano di Sorrento registra 2 nuovi casi di positività al Covid-19 e la guarigione di 2 cittadini

Piano di Sorrento. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città: «Nel periodo dal 14 al 17 novembre sono stati effettuati 86 tamponi e si registrano 2 guarigioni e 2 nuove positività al Covid. I due nuovi positivi fanno parte di due diversi nuclei familiari in cui vi erano soggetti già precedentemente positivi, sono entrambi asintomatici e in isolamento domiciliare. Attualmente i concittadini positivi al Covid sono pertanto complessivamente 10.

Sino al 17 novembre sono stati somministrati 18.841 vaccini, di cui 10.042 prime dosi e 8.799 seconde dosi (Dati come risultanti dalla piattaforma e-Covid Comunicazioni Regione Campania). Raccomandiamo ai cittadini il rispetto di tutte le norme di prevenzione e riduzione del rischio di contagio, quali il distanziamento sociale e il corretto uso della mascherina».