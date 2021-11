Piano di Sorrento, preoccupazione in un condominio con dei contagiati. Gianni Iaccarino “Il sindaco Cappiello in contatto con loro”. Monta la preoccupazione e i cittadini della Penisola Sorrentina si rivolgono a Positanonews, noi stiamo in stretto contatto con il vice sindaco Giovanni Iaccarino, che si occupa della comunicazione istituzionale . Da un condominio preoccupazione per la presenza di due contagiati da coronavirus Covid – 19, ai quali auguriamo pronta guarigione. Dal condominio chiedono la sanificazione dell’edificio e il “contact-tracking” esteso. Ci siramo rivolti al vice sindaco Gianni Iaccarino che ci assicurato che c’è il continuo contatto con il sindaco. Suggeriamo ai cittadini di mandare anche mail agli indirizzi del sindaco, massima autorità di pubblica sicurezza e igiene sul territorio, e all’ASL Napoli di Castellammare di Stabia e Regione Campania competente. Noi di Positanonews più che telefonare, e ringraziare per le risposte, non possiamo fare. Siamo sempre disponibili ad ascoltare la voce del popolo ma ci vorrebbe un coordinamento anche con protezione civile e volontari presenti sul territorio e un coordinamento di tutta la Penisola Sorrentina per una Covid – Map efficace e informazioni tempestive ai cittadini. Noi siamo disponibili ad effettuare questo servizio e ci siamo messi in contatto con le istituzioni che hanno assicurato il loro interessamento. Massima calma e serenità, non sottovalutiamo il problema, ma niente panico, basta alzare la guardia e rispettare le misure di contenimento.