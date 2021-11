Piano di Sorrento-Positano, muro si sgretola: pericolo sulla Meta-Amalfi

Ci troviamo sulla Strada Statale 163, meglio conosciuta come “Meta-Amalfi”, che collega Piano di Sorrento e la penisola sorrentina a Positano e la costiera amalfitana. Per chi proviene da Positano sulla destra dovrà fare i conti con le segnalazioni che allertano i guidatori di stare alla larga dal muro alla propria destra, prima del Bar Lena. Il maltempo ha messo in ginocchio le due coste e la fragilità del territorio si fa sentire, soprattutto quando si tratta di mancanza di manutenzione e supervisione. Situazione analoga a Positano verso Montepertuso, dove invece è stato il costone roccioso a sgretolarsi piombando sulle auto in sosta. Auspichiamo in un pronto intervento degli organi di competenza a mettere in sicurezza la strada frequentata ogni giorno da centinaia di guidatori. Il muretto in questione, prima dell’incrocio con via Petrulo e via Gradoni, ha già perso qualche pezzo e rischia di crollare integralmente, causando danni sia alla viabilità che a chi si trova a transitarvi a lato.