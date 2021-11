Piano di Sorrento porge l’estremo saluto ad Anna Carmela Cirillo, vedova Inserra

Piano di Sorrento piange la scomparsa di Anna Carmela Cirillo, vedova Inserra. A darne il triste annuncio la figlia Angela con Luigi, i nipoti Margaret ed Arturo, i cognati, le cognate, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti che l’hanno amata in questa vita e che l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia.

Le esequie saranno celebrate domenica 21 novembre alle ore 10.00 nella Chiesa della SS. Trinità in Piano di Sorrento. Per volontà dell’estinta dopo il rito funebre la salma sarà cremata.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.