Piano di Sorrento piange Franco Di Nota. L’intera comunità di Piano di Sorrento oggi piange la scomparsa dell’ormeggiatore Franco Di Nota.

Sono diversi i cittadini carottesi a ricordare un simbolo della città.

“La Città di Piano di Sorrento perde un’altra persona per bene, Franco ti accolgono gli Angeli in Paradiso”, ha scritto sul suo profilo Facebook Giuseppe Locria.

“Caro Franco, la vita non è stata generosa con te, come meritavi. Riposa in pace amico mio, consola da lassù ,la cara Contessina a sopportare il dolore più grande per una madre, sopravvivere ai propri figli. Ai fratelli e le loro famiglie, la vicinanza nella preghiera”, ricorda il vice sindaco di Piano di Sorrento, Giovanni Iaccarino.

Anche la redazione di Positanonews porge le sue sentite condoglianza a quanti l’hanno amato.