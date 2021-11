Piano di Sorrento, pattugliamento notturno di polizia con l’elicottero su Piazza Cota. A sorpresa verso le 22,30 un elicottero ha sorvolato a bassa quota Piano di Sorrento, si pensa ad un’operazione di polizia, a volte anti droga, o per rintracciare un ricercato. Sull’elicottero si può procedere alla geolocalizzazione, sono molto utilizzati in provincia di Napoli, ma in Penisola sorrentina è un fatto raro.

Da Vico Equense a Sant’Agnello schieramenti di carabinieri . er Sorrento circa un ora fa era pieno di pattuglie dei carabinieri

Ci stavano 5 auto sul bivio del Pollio e altre su via degli Aranci A dopo approfondimenti