Piano di Sorrento, oltre all’operazione contro l’estorsione al DJ gli uomini dell’Arma fanno un arresto per droga

Piano di Sorrento, oltre all’operazione contro l’estorsione al DY gli uomini dell’Arma fanno un arresto per droga . I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento comandati da Antonio Russo , ieri durante arresto dell’uomo accusato di estorsione , hanno tratto in arresto anche E.A. , in possesso di cento grammi di marjuana pronta per lo spaccio . Davvero un lavoro a tutto campo encomiabile questo degli uomini dell’Arma.