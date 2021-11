Piano di Sorrento, Mortora rinviata la messa di Don Massimo Iaccarino, don Rito ospita la Comunità di Sant’Egidio

Piano di Sorrento. Rinviata nella Parrocchia di Santa Maria di Galatea in Mortora il momento di grazia con la celebrazione della Prima Messa di Don Massimo Iaccarino che proprio a Mortora ha vissuto due anni di tirocinio pastorale. Purtroppo le condizioni meteo in Campania hanno impedito ai traghetti di poter arrivare da Capri . Intanto questa mattina una bellissima messa con don Rito Maresca che ha ospitato la Comunità di Sant’Egidio di Napoli che organizzerà la cena di Natale per i carcerati . Sempre creativo don Rito Maresca con il poggia ombrelli ecologico e anti pioggia .

Ecco gli orari delle messe dalla Novena dell’Immacolata verso Natale