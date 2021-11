Piano di Sorrento, le novità dal Comune: lunedì giornata dell’albero, a fine mese aiuti e poi il Forum dei Giovani

Piano di Sorrento, le novità dal Comune, parliamo di quelle positive : lunedì giornata dell’albero, a fine mese aiuti e poi il Forum dei Giovani. Siamo ancora per il gionalismo in strada, come pure ha detto Papa Francesco. Sentire le persone, a volte anche le piccole notizie possono essere interessanti. Bella quella comunicata dall’assessore Arnese riguardo l’iniziativa sulla giornata dell’albero che ci sarà nelle scuole a Mortora lunedì , di cui forniremo maggiori dettagli. Poi abbiamo incontrato il consigliere delegato alle politiche giovanili Monica Russo con il responsabile dei serivi sociali Izzo. Ci si prepara per l’elezione del Forum dei Giovani il prossimo 11 e 12 dicembre, oltre ad aver aperto il centro polifunzionale anche il pomeriggio, come aveva chiesto Positanonews, inoltre si è al lavoro per gli aiuti finanziari per il Covid, il problema permane ancora, sia dal punto di vista sanitario che economico. Altra good news è la preparazione del programma natalizio, i commercianti chiedono di attivarsi al più presto visto che Natale è alle porte , ad occuparsene Giovanni Iaccarino, mentre permane il problema di difficile soluzione dei parcheggi e dei posti auto.