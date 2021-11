Piano di Sorrento: lavori in via Petrulo in stato di fermo, disagi per le famiglie del posto. I cittadini di via Petrulo, a Piano di Sorrento, lamentano disagi a causa dei lavori che si stanno tenendo in quella zona.

“I lavori di pavimentazione stradale sono in corso da mesi e adesso sono addirittura fermi – ci scrive un nostro lettore -. Famiglie intere sono impossibilitate ad uscire se non attraversando il cantiere, che non ha nemmeno preposto delle passerelle su cui poter camminare, gru e scavatori sono parcheggiati lungo la strada, tubi in eternit scoperti ai margini della via. In caso di malore, un’ambulanza o anche soltanto una barella, sono impossibilitati a raggiungere il malato. Una situazione assurda, ben al di sotto delle normali regole di una civiltà moderna”.