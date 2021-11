Piano di Sorrento, la segnalazione: “Pericolo tombino, mio fratello ci è caduto dentro”

Ieri sera verso le 23 e 45 mio fratello stava tornando da lavoro mentre attraversava la strada all’altezza dell’incrocio alla siesta per salire a mortora vicino al giornalaio è caduto in un tombino. E’ questa la segnalazione shock che giunge alla redazione di Positanonews. Riceviamo e pubblichiamo integralmente il messaggio di un nostro lettore che racconta la terribile esperienza in cui suo fratello si è ritrovato coinvolto ieri sera a Piano di Sorrento. Ci è caduto praticamente con tutta la gamba, il tombino sembrava chiuso ma una volta messo il piede si e girato su se stesso tipo come nei cartoni animati – ci raccontano. Ha provato prima a chiamare l’ambulanza e nessuna risposta poi i carabinieri che alla prima chiamata credo abbiano risposto quelli di sorrento i quali gli hanno attaccato la linea con quelli di piano e nessuna risposta,ha riprovato alla fine hanno risposto gli hanno detto di chiamare un’ambulanza ma come già vi ho scritto l’ambulanza non ha risposto. In tutto questo lui (ragazzo di 21 anni) ha provato a chiedere aiuto perché inizialmente era rimasto bloccato ma ovviamente nessuna macchina che passava si è fermata. Insomma scusate se forse non mi sarò spiegato bene ma in sintesi una persona è caduta in un tombino e non ha avuto aiuto da nessuno anche se pare che al momento non si sia fatto niente ma non mi sembra normale.