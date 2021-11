Piano di Sorrento, “La Casa del Dolce” apre per una giornata il laboratorio ai ragazzi della Cooperativa Sociale Alma

Piano di Sorrento. Una giornata all’insegna del divertimento e della creatività quella che hanno vissuto i ragazzi della Cooperativa Sociale Alma grazie alla storica pasticceria “La Casa del Dolce” che ha aperto le porte del proprio laboratorio regalando sorrisi e momenti indimenticabili. E proprio la Cooperativa, con un post sulla sua pagina Facebook, esprime la propria gratitudine per la giornata trascorsa: «Ringraziamo di vero cuore l‘amica Giusy Aversa per averci aperto le porte della sua bottega, “La Casa Del Dolce”. Uno storico laboratorio di pasticceria messo a disposizione dei ragazzi “AbilmenteLavoro” per la realizzazione dei biscotti artigianali da donare a tutti i bambini che visiteranno il Villaggio di Babbo NinAlma!!! Siamo stati amorevolmente accolti da Giusy, il suo laboratorio si è trasformato, come per magia, in un luogo incantato in cui laboriosi elfi insieme a Babbo NinAlma hanno collaborato in sinergia mescolando ingredienti e spezie profumate…il profumo inebriante proveniente dal forno ha deliziato i nostri sensi e rallegrato i nostri cuori!!! Non vediamo l’ora di condividere con tutti voi i sapori e le emozioni che abbiamo sperimentato ieri…».

ALMA è una Cooperativa Sociale costituita per iniziativa di un gruppo di amici fisioterapisti ed ha come scopo quello di svolgere la gestione di servizi sanitari attraverso l’organizzazione di un’impresa di solidarietà sociale che persegua, mediante la partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi di carattere principalmente riabilitativo. L’attività della cooperativa ha avuto inizio con le prime sperimentazioni di gestione di servizi di assistenza domiciliare.

Partendo da questa importante esperienza, la cooperativa ha iniziato una crescita qualitativa e quantitativa aumentando progressivamente il numero di attività realizzate ed il numero di persone assistite.

Oggi è una realtà consolidata che opera a livello dell’intera Penisola Sorrentina nel campo dei servizi di riabilitazione domiciliari, in collaborazione con :

– Aziende Sanitarie Locali;

– Aziende Ospedaliere e presidi ospedalieri pubblici e privati;

– Comuni, Enti Pubblici e privati che hanno come scopo l’assistenza alla persona;

– Cooperative sociali.

Il nostro obiettivo consiste nel non limitarci a rispondere a bisogni, che sappiamo essere complessi e diversificati, in modo rigido e con un solo tipo di servizio, bensì nell’offrire una serie di risposte che siano il più possibile “abito su misura” per il Cittadino-Cliente.