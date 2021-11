Piano di Sorrento, inizia oggi il Triduo per la Madonna di Galatea a Mortora. Tutti gli appuntamenti

Piano di Sorrento. Presso la Parrocchia di Mortora inizia oggi il Triduo della Madonna di Galatea con appuntamento alle ore 19.30 per l’Incontro in preparazione del sinodo con il Prof. Giovanni Grandi. Venerdì 12 alle ore 19.30 Presentazione del Nuovo Consiglio Pastorale. Si conclude sabato 13 novembre alle ore 19.30 con il Giuramento del Nuovo Governo della Confraternita della Purificazione di Maria. Un momento importante per la comunità della Parrocchia di Santa Maria di Galatea da vivere insieme e con fede.