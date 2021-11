Piano di Sorrento, incidente al Cavone , vanno dal giudice per testimoniare invece arrivano in Ospedale. Ancora un incidente al Cavone l’altro ieri. Due persone di Piano di Sorrento dovevano recarsi in Tribunale a Torre Annunziata ( Napoli ) per una causa che pare avessero entrambi dimenticato. Nello scendere dal Cavone, quasi nei pressi dell’incrocio con il Corso Italia, vicino alla concessionaria, perdono il controllo del ciclomotore e rovinano a terra. Il conducente è ancora all’Ospedale di Castellammare di Stabia con varie ferite e fratture , il passeggero, che era stato prelevato mentre si trovava a Piazza Cota dimentico della questione è pieno di ferite ed escoriazioni .