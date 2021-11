Piano di Sorrento: in Via Cermenna il villaggio di Babbo Natale fatto dai bambini. Quest’anno la la Cooperativa Sociale ALMA, in cooperazione con l’azienda agricola I Giardini dell’Uliveto, allestirà un Villaggio di Babbo Natale in Via Cermenna 38, a Piano di Sorrento, sui colli di San Pietro, nei pressi dell’Antico Parco del Principe.

Il Villaggio sarà aperto al pubblico nelle date di mercoledì 8 dicembre e sabato 11 dicembre, dalle ore 15 del pomeriggio, e domenica 12 tutta la giornata a partire dalle 11.

Sarà uno spettacolo per bambini ed adulti. All’interno del Villaggio vi sarà la possibilità di visitare gli animali che vivono all’interno della fattoria. Inoltre saranno posizionati degli stand, che offriranno la possibilità di usufruire di una serie di punti di ristoro, con cioccolata calda, vin brûlé, dolci natalizi, zucchero filato. Insomma, un villaggio da sogno per tutti i ragazzi.

Il tutto sarà animato da Babbo Natale ed elfi rappresentati da ragazzi che afferiscono alla cooperativa sociale.