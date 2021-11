Piano di Sorrento, in allestimento il presepe in Via dei Platani del maestro D'Urso con una bellissima novità

Piano di Sorrento. Il Natale si avvicina e fervono i preparativi con allestimenti alberi, luminarie e presepi. Tra quelli sicuramente da visitare c’è quello in Via dei Platani che Maestro Franco D’Urso, da oltre trent’anni, realizza nel suo giardino e che è ben visibile dalla strada. Una vera e propria opera d’arte, curato nei minimi particolari e che nel periodo di Natale si illumina attirando tantissimi visitatori che si ferma ammirati a guardare gli scorci ed i bellissimi pastori, tutti disposti con maestria. Ogni anno il presepe si arricchisce con una novità e quest’anno, a rendere ancora più magici gli scenari, c’è un bellissimo castello.

Invitiamo tutti nel periodo di Natale a fare una passeggiata in Via dei Platani per regalarsi un attimo di magia ed arte e ci complimentiamo con il Maestro D’Urso per la bravura e l’amore nel portare avanti questa stupenda tradizione.