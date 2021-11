Piano di Sorrento, il Mercato della Terra di Slow Food, l’antico melograno , l’ulivo e l’olio, il tartufo. Davvero interessante questa mattina incontrare tanti produttori, fra questi chi ha rivalutato un antico melograno, una varietà locale di Aiello del Sabato, poi il tartufo di Bagnoli in Irpinia , provincia di Avellino, ma non è una buona annata per la siccità. Infine due parole dagli esperti sull’Ulivo , l’antico albero simbolo di unione contro divisioni il tutto in diretta sulla pagina Facebook di Positanonews