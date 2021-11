Piano di Sorrento, il comune risolve il problema di Via Lavinola mettendo i segnali di divieto, e da Vico Equense? Questa è la strada della vergogna, e continua ad esserlo. E’ una alternativa alla Meta – Amalfi, collegamento per evitare il traffico della Penisola Sorrentina e anche strada breve da e per Positano e la Costiera amalfitana , la Regione Campania vorrebbe investire milioni per fare nuove vie incece di sistemare questa, si dice di voler intervenire e invece cosa si fa? Via Lavinola, nuovi cartelli per un’ordinanza del 1999 del Comune di Piano. Formalmente chiusa da più di vent’anni, ma passano tutti. Un collegamento di soli 7 minuti tra la frazione Arola di Vico Equense ed il comune di Piano di Sorrento. Per chi non vuole “violare” l’ordinanza e spostarsi con mezzi pubblici, dovrebbe perdere 2-3 ore circa del suo tempo tra il pullman di linea Arola-stazione di Seiano, treno Seiano-Piano…

Una strada molto importante per chi si deve recare al lavoro nel resto della penisola o solamente per fare la spesa.

Insomma, Via Lavinola va messa in sicurezza ed aperta assolutamente, anche perché è percorsa da sempre anche da tutti i servizi come Poste Italiane, autobulanze, servizio elettrico ed idrico. Facile mettere divieti e lavarsi le mani. Quando Regione, Comuni di Vico e Piano si metteranno d’accordo a fare lavori di sicurezza e riqualificazione? Intanto da Piano si segnala che non si sale mentre da Vico non si sa nulla.. misteri della vita e della viabilità in provincia di Napoli, benvenuti nel terzo mondo!