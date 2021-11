Piano di Sorrento, il Centro Polifunzionale aperto dal lunedì al venerdì mattina per tutti gli studenti, speriamo si riapra il pomeriggio

Il Comune di Piano di Sorrento rende noto che dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, tutti gli studenti potranno usufruire della sala studio sita presso il Centro Polifunzionale, in via Cavottole – altezza Istituto Nautico. Si precisa che per accedere alla sala studio occorre essere muniti di green pass, da esibire all’addetto comunale che presidia il Centro. Un punto di ritrovo molto importante per gli studenti che potranno usufruire di uno spazio tranquillo e nel centro della città, una struttura ampia e ben articolata, facilmente raggiungibile anche a piedi essendo a pochissimi metri dalla centrale Piazza delle Rose.

Speriamo sempre che si riapra al più presto il pomeriggio. Molti studenti utilizzavano questo spazio, che fra l’altro è anche sala di incisione , proprio il pomeriggio per studiare e inoltre si facevano molte attività seguite dal forum dei giovani , ma anche da altre associazioni, che speriamo si riprendano al più presto