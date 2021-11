Piano di Sorrento, ieri la Solenne Cerimonia di Insediamento del Governo della Confraternita dei Luigini

Piano di Sorrento. Alle ore 18.00 di ieri, nella Basilica di San Michele Arcangelo, si è svolta la Solenne Cerimonia di Insediamento del Governo della Confraternita dei Luigini eletto lo scorso 25 luglio.

Ecco il post della Confraternita, con sede presso lo storico Oratorio di San Nicola, pubblicato sulla propria pagina Facebook: «Si legge nel libro del Siracide: “Ti hanno fatto capotavola? Non esaltarti; comportati con gli altri come uno di loro. Pensa a loro e poi mettiti a tavola” (Sir 32, 1). Con la solenne Celebrazione di insediamento del governo eletto lo scorso 25 luglio, prende il via il mandato della nuova amministrazione della nostra Confraternita. Un ringraziamento speciale a tutti i Sodalizi che hanno preso parte alla cerimonia, al nostro Padre Spirituale Don Pasquale, alla Corale Elpis, ai membri dell’Ufficio Diocesano per le aggregazioni laicali .

Comincia ora un cammino difficile ma allo stesso tempo affascinante: l’augurio che formuliamo a Biagio, Lorenzo, Salvatore, Antonino Pio e Marianna è che possano condurre la Confraternita nella continuità dei valori che la stessa ha perseguito sin dalla sua fondazione».