Piano di Sorrento, Francesca Maresca a Luci d’ Artista a Salerno per Jazz in luce , un orgoglio per noi

Piano di Sorrento, Francesca Maresca a Luci d’ Artista a Salerno , un orgoglio per noi . Buon sangue non mente, il padre Michele è un campione eccezionale, senza tempo, e lei è campionessa di canto, Francesca Maresca è un orgoglio carottese ma anche di Positanonews, la abbiamo seguita da sempre in tempi non sospetti, ogni tanto la perdiamo di vista perchè fa davvero tante cose, ebbe “Luci d’Artista” è sicuramente la manifestazione più prestigiosa per il Natale in Campania, voluta ovviamente dal Governatore De Luca, è diventata attrattore per tutto il Sud Italia, ma anche per la Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, c’è chi vuole stare qui ovviamente e poi farsi un giro a Salerno, e in questi giri vi consigliamo di ascoltare la nostra Francesca, davvero si è fatta da sola facendosi le ossa e senza arrendersi e fermarsi mai sopratutto senza togliersi e farsi togliere il sorrivo.. E vai, complimenti da Positanonews

Torna, per il quarto anno consecutivo, Jazz in luce, la rassegna itinerante nel centro storico che farà da colonna sonora alle installazioni della Blachere Illumination. Quattro gli appuntamenti messi in cantiere dall’amministrazione comunale: si parte giovedì 6 dicembre con i Motown Group (Giusi Di Giuseppe al sax, Flavio Guidotti al piano, Antonio Loffredo alla chitarra, Domenico Andria al basso, Massimo Del Pezzo alla batteria), guest Francesca Maresca . Di origini napoletane, Maresca nel 2015 entra a far parte della band di Tullio De Piscopo, con il quale ha debuttato anche all’Arena del Mare di Salerno per poi continuare con il tour Ritmo & Passione tra Torino, Treviso, Napoli, Paestum, Milano, Roma, Sorrento e Ascoli Piceno. Il concerto, a partire dalle 20.30, si terrà presso gli spazi della Fondazione Filiberto Menna di via lungomare Trieste, con l’obiettivo di far conoscere a salernitani e turisti lo spazio recentemente ristrutturato. Si prosegue giovedì 13 dicembre con i Quadrichrome Group (Raffaele Carotenuto al trombone, Antonello Altieri al sax, Alessio Busanca all’organo, Stefano De Rosa drums), guest Oumy N’Diaye che si esibiranno nell’Arco catalano di via Mercanti, dove la rassegna jazz si è svolta durante le passate edizioni. Dotata di una voce raffinata e sensuale, la giovane Oumy N’Diaye è una vera scoperta per il mondo del nu-soul e del r& b italiano. Il terzo appuntamento, il 20 dicembre, è con i Jocando Latina (Paolo Pelella al basso, Angelo Carpentieri alla chitarra, Davide Cantarella alla batteria e Alessandro La Corte piano e tastiere).

