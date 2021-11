Piano di sorrento, finalmente gli addobbi natalizi si iniziano ad intravedere

Anche Piano di Sorrento finalmente comincia con gli addobbi natalizi, dopo Sorrento e Sant’Agnello anche a Piano di Sorrento si inizia a intravedere qualche festone, ma aspettiamo ancora il programma che ancora non è noto mentre altri comuni l’hanno già pubblicato. Sperando sempre che la pandemia non ci rovini le feste anche quest’ anno. Oltre ciò abbiamo la speranza che si risolva il problema storico dei posti auto che mancano, da sempre un problema per i commercianti di questa città e ovviamente per le persone che non sanno dove parcheggiare senza beccarsi una spiacevole multa.