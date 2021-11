Piano di sorrento, finalmente gli addobbi natalizi si iniziano ad intravedere. 56 mila euro, alla Tecno Service di Pimonte

Anche Piano di Sorrento finalmente comincia con gli addobbi natalizi, dopo Sorrento e Sant’Agnello anche a Piano di Sorrento si inizia a intravedere qualche festone, ma aspettiamo ancora il programma che ancora non è noto mentre altri comuni l’hanno già pubblicato. Sperando sempre che la pandemia non ci rovini le feste anche quest’ anno. Oltre ciò abbiamo la speranza che si risolva il problema storico dei posti auto che mancano, da sempre un problema per i commercianti di questa città e ovviamente per le persone che non sanno dove parcheggiare senza beccarsi una spiacevole multa.

Il costo è di 56 mila euro affidato, diettamente tramite MEPA, alla Tecno Service Illuminazioni Soc. Coop, con sede legale in Pimonte ( Napoli ) . Addobbi del tutto simili a quelli della Città del Tasso a Sorrento, potrebbe essere anche un’idea fare tutto il Corso Italia della Penisola Sorrentina con questo tipo di addobbi.

Il progetto è chiamato “Napule è”, ma ancora non è stato reso noto il programma natalizio. Sappiamo che l’ASCOM farà il concorso a premi di Natale. Positanonews vi informerà nei dettagli come al solito .

Per tutti i dettagli invitiamo i lettori a leggersi l’atto ufficiale.

Luminarie a Piano di Sorrento 56 mila euro ecco la determina