Piano di Sorrento, disagi a Villa Fondi. Anziani in attesa per il vaccino ma il medico non c’è

Piano di Sorrento. Alcuni lettori ci segnalano quanto avvenuto questo pomeriggio presso il centro vaccinale di Villa Fondi che, come confermato dagli orari ufficiali, dovrebbe essere aperto a partire dalle ore 14.30. Sul posto diversi ultraottantenni convocati per ricevere la terza dose del vaccino si sono ritrovati ad attendere a lungo perché, pur essendo alcuni stati convocati per le 14.30, il medico addetto alla somministrazione del siero non era ancora presente. Una situazione sicuramente di grande disagio per le persone anziane e per i loro accompagnatori.

Sul posto non vi era, tra l’altro, nessuno in grado di dare delle informazioni precise. Non intendiamo creare sterili polemiche né ovviamente incolpare nessuno di quanto accaduto, perché alla base potrebbero esserci vari motivi, tra cui anche un errore della piattaforma che gestisce le prenotazioni. Sicuramente, però, ci sentiamo di ribadire la necessità di ripristinare lo sportello informativo con la presenza costante di personale addetto ad aiutare i cittadini nel percorso vaccinale fornendo loro indicazioni e chiarimenti. Non è ammissibile che persone anziane siano costrette ad attendere ore per poter ricevere la somministrazione del vaccino. Villa Fondi rappresenta, indubbiamente, uno dei punti di riferimento per la campagna vaccinale a Piano di Sorrento con l’inclusione delle città di Sorrento, Sant’Agnello e Meta che sono prive di un proprio hub ma è innegabile la necessità di un centro di informazioni che possa affiancare il cittadino per evitare che situazioni del genere si ripetano.