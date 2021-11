Piano di Sorrento, Deborah De Riso e Maresca a posto di Michele Ferraro e Cannavale? “Siamo sereni e continuiamo a lavorare” E Amodio?. Le voci di corridoio, pre elettorali, ma anche post elettorali, parlano della possibile volontà del sindaco Salvatore Cappiello di cambiare radicalmente l’organico degli uffici comunali. Due elementi, che si sono mostrati molto preparati e professionali, sono stati dati dai bookmakers politici già fuori con l’avvento dell’amministrazione Cappiello, targata Giovanni Ruggiero e Luigi Iaccarino, i deus ex machina di questa maggioranza. Sia Ferraro che Cannavale non si scompongono “Faccio la mia strada e continuo a lavorare al meglio per il Comune” . A dire la verità gli aspiranti sostituti si sono già fatti vedere, e sentire. Deborah De Riso, già segretaria, ha svolto questo ruolo oltre che a Piano anche a Meta e Vico Equense, si è presentata proprio durante l’insediamento e nel primo consiglio comunale è andata a parlare proprio col sindaco, idem Graziano Maresca, che sicuramente tornerà da gennaio a scavalco con Sant’Antonio Abate . Si potrebbero scorporare i ruoli nell’ufficio tecnico o potrebbe addirittura prendere il posto di Amodio o verrà qualcun altro al posto di Amodio? Fatto sta che Cappiello, come ben si sa, ama mettere mano alla macchina comunale e ora sicuramente lo farà , diamo per certo il ritorno di Graziano Maresca in qualche modo, ma non è detto che la segretaria nuova sarà proprio deborah De Riso, nel 2022 ne vedremo delle belle..