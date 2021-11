Piano di Sorrento, da domenica 7 novembre torna la Santa Messa nella Congrega della Santissima Annunziata

Piano di Sorrento. Dopo una lunga pausa di quasi due anni da domenica 7 novembre torna la celebrazione della Santa Messa nella Congrega della Santissima Annunziata, alle spalle della Basilica di San Michele Arcangelo, come rende noto L’Arciconfraternita Santissima Annunziata: «Abbiamo celebrato l’Eucarestia domenicale per quasi due anni in Basilica. Ogni domenica siamo stati in tanti e ci siamo riuniti in preghiera intorno al nostro Parroco e Padre Spirituale, don Pasquale Irolla, e intorno alla “mensa” della Basilica imbandita con calici, patene, ampolline e candelabri appartenenti al “nostro” patrimonio confraternale e profumata dal nostro incenso. Ma gli stalli, le sedie della nostra chiesa sono rimasti vuoti e, sebbene accolti come figli da don Pasquale, è rimasta viva la ferita della Congrega vuota.

E’ per questo che con grande gioia ed emozione vi annunciamo che da domenica 7 novembre tornerà la tanto attesa Celebrazione festiva della Fratellanza delle 8,30. Grati al Signore per questa “Grazia”, assumeremo tutte le precauzioni necessarie affinché tutto possa svolgersi in sicurezza e con la consueta solennità. Vi aspettiamo!».