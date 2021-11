Piano di Sorrento, da 7 a 14 casi di Covid, raddoppiati in dieci giorni i contagiati, insistiamo con lo screening

Piano di Sorrento, da 7 a 14 casi di Covid, raddoppiati in dieci giorni , anche meno ( dal report del 21 ottobre a quello del 30 ) i contagiati, insistiamo con lo screening. Il Coronavirus Covid-19 non è scomparso , lo abbiamo sottolineato a Piano di Sorrento , dove abbiamo la redazione della Penisola Sorrentina al di sopra del Supermercato Tre Esse, da un mese. Chiedendo con insistenza dei report ancora più dettagliati . I contagi ci sono anche fra i vaccinati e anche nel mondo della scuola. Non abbiamo mai detto che ci sono altri contagi oltre i 4 rilevati in una seconda ( di cui uno di Vico Equense ), ma bisogna specificare i casi, come quello del funzionario dello stesso Comune, come ha fatto Massa Lubrense, dove ha indicato consiglieri e impiegati contagiati per dare maggiore informazione alla cittadinanza. Questione di scelte ovviamente, non possiamo imporre il punto di vista di Positanonews, ma ribadiamo che riteniamo utile, se non necessario, uno screening , almeno nel mondo della scuola, con tamponi salivari su base volontaria come stanno facendo tutti i comuni della Costiera amalfitana, da Ravello ad Amalfi, anche medio grandi, come Maiori. Lo stesso discorso vale anche per gli altri comuni della Penisola Sorrentina da Vico Equense a Sant’Agnello, mentre bisognerebbe spingere la vaccinazione delle terze dosi nell’hub vaccinale di Villa Fondi che ci sembra procedono a rilento. In tutto questo ovviamente le responsabilità non possono stare solo a carico del Comune, l’ASL Napoli di Castellammare di Stabia, la stessa Regione Campania dovrebbe spingere a fare screening sulla popolazione.