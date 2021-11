Piano di Sorrento: Commissione Locale per il Paesaggio, al via la presentazione delle candidature. Qui l’avviso

Piano di Sorrento: Commissione Locale per il Paesaggio al via la presentazione delle candidature.

I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio (12.11.2021 — 27.11.2021), a mezzo Posta elettronica certificata all”indirizzo: protocollo@comune.pianodisorrento.na.it, o tramite raccomandata postale, ovvero agenzia di recapito autorizzata (farà fede la data di spedizione della istanza o il timbro di accettazione, in caso di consegna a mano all’ufficio protocollo), un plico indirizzato a: COMUNE DI PIANO DI SORRENTO — UFFICIO TECNICO III Settore – Piazza Cota – 80063 Piano di Sorrento (NA) riportante ben visibile la dicitura: Candidatura per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio — NON APRIRE

Avviso Commissione Paesaggistica Piano di Sorrento

Domanda di partecipazione CLP