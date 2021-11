Piano di Sorrento, casi Covid : quarantena per un negoziante e un idraulico. 23 contagi non sono pochi

Piano di Sorrento, casi Covid : quarantena per un negoziante e un idraulico . Continua a preoccupare la problematica del Coronavirus Covid – 19 anche in Penisola Sorrentina, proprio oggi abbiamo saputo di un negoziante ed un idraulico che sarebbero contagiati da questa pandemia. Qualcuno ci ha criticato per i toni forti di alcuni articoli, è ovviamente un linguaggio giornalistico che serve a far alzare la guardia. Il problema riguarda tutta la Campania , ma in vista della nuova ondata ribadiamo che riteniamo utile lasciare l’hub vaccinale a Villa Fondi, finchè non usciamo fuori da questa pandemia, o almeno finchè non c’è una concreta soluzione alternativa, quello che noi chiamiamo “Piano B”, questo proprio al fine di poter passare un Natale e un inverno sereni. Meglio fare screening individuare i casi e circoscriverli per limitare il contagio. Non vogliamo dire “l’avevamo detto” ancora una volta, ma è così, invece di criticarci prendete provvedimenti , provvedimenti che abbiamo elencato da un mese: potenziare Villa Fondi ( o l’eventuale alternativa che chissà quale è , ndr) e fare lo screening alla popolazione scolastica, lo diciamo per il bene della città che amiamo e seguiamo da 40 anni .