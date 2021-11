Piano di Sorrento, auguri a Don Pasquale Irolla per il 24esimo anniversario di ordinazione sacerdotale

Piano di Sorrento. Oggi ricorre il 24esimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Don Pasquale Irolla avvenuta il 22 novembre 1997. Don Pasquale rappresenta un faro per la comunità della parrocchia di San Michele Arcangelo, una guida spirituale sempre presente, un punto di riferimento importante per tutti i fedeli, dai più grandi fino ad arrivare ai giovanissimi che segue sempre con grande dedizione ed amore. Ha raccolto in maniera egregia l’eredità del parroco Don Arturo Aiello ed il suo ministero rappresenta per Piano di Sorrento un dono prezioso.

Un sacerdote tra la gente e per la gente, vicino ai fedeli nei momenti di gioia ed in quelli difficili. Un sacerdote umile che ha saputo essere accanto ai suoi parrocchiani anche nel difficile momento della pandemia, quando si è ritrovato da solo tra gli ori e le statue di una Basilica vuota. Non ha abbandonato neanche per un momento i carottesi ma ha trasformato un momento difficile in un’occasione per vivere ancora di più la vita spirituale e, con l’ausilio dei moderni mezzi di comunicazione, è entrato nelle case di tutti in modo discreto ma costante e rassicurante.

Ed in questo giorno in cui Don Pasquale ricorda la sua ordinazione sacerdotale desideriamo formulargli gli auguri più sinceri e ringraziarlo per la sua continua e preziosa opera spirituale nella comunità di Piano di Sorrento.