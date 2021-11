Piano di Sorrento, attenzione in Via Cavone per un tombino potenzialmente pericoloso

Piano di Sorrento. Segnaliamo la presenza in Via Cavone, al centro della carreggiata percorsa dai veicoli che dalla direzione Trinità raggiungo il Corso Italia, di un tombino potenzialmente pericoloso a causa di un dislivello causato dalla mancanza di un pezzo di asfalto. Siamo all’altezza dell’intersezione con Via dei Platani ed essendo notoriamente Via Cavone una strada in cui i veicoli tendono a viaggiare a velocità spesso sostenuta, complice anche la scarsa visibilità serale, il leggero smottamento dell’asfalto potrebbe costituire un pericolo per gli automobilisti e, soprattutto, per i ciclomotori. Ci auguriamo che al più presto si possa intervenire ripristinando una situazione di sicurezza.