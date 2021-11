Piano di Sorrento, arriva il Concorso “Illuminiamo Piano”. Ecco come partecipare

Piano di Sorrento. Natale si avvicina ed in tanti addobberanno come da tradizione i propri balconi e le proprie finestre. Quest’anno c’è un motivo in più per farlo perché si potrà partecipare al concorso “Illuminiamo Piano”.

Ecco il comunicato della Pro Loco carottese: «Addobba la tua finestra, il tuo balcone o il tuo portone, scatta una foto e prova a vincere! Inviaci il tuo scatto tramite messaggio alla nostra pagina Facebook o ai numeri WhatsApp 339 115 9921 – 338 113 2802

Premiazione popolare

Premiazione giuria

*Regolamento Completo*

Inviare il proprio scatto del balcone o finestra o portone collocati ESCLUSIVAMENTE nel comune di Piano di Sorrento, ENTRO IL 15 DICEMBRE 2021.

Dal 16 al 22 dicembre sarà pubblicato sulla pagina Facebook un album con tutte le foto pervenute, tutti potranno votare con un Like e decretare il vincitore della giuria popolare.

La seconda votazione sarà a cura di una giuria.

I vincitori saranno decretati il 23 dicembre.

In palio due cesti di golosità natalizie.

Le fotografie dovranno essere correlate da nome, cognome, numero di telefono e luogo in cui è venuta scattata la foto che dovrà essere ESCLUSIVAMENTE nel comune di Piano di Sorrento».