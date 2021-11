Piano di Sorrento, aperte le candidature per il rinnovo dei Consiglieri del Forum dei Giovani

Sono indette le elezioni per il rinnovo di n. 15 Consiglieri dell’Assemblea del Forum dei Giovani “Piano di Sorrento”, nei giorni 11 e 12 dicembre 2021, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la sede del Centro Polifunzionale in Via Cavottole. Hanno diritto al voto i giovani residenti nel comune che abbiano almeno 16 anni e non più di 34 anni alla data del presente avviso. Le preferenze da poter esprimere sono 2 (due). Esse devono essere in forma di numero e in sequenza crescente. Tutte le schede difformi saranno considerate nulle. I candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze saranno eletti fino al raggiungimento del numero di consiglieri stabilito.

Tutti i giovani di età dai 16 ai 34 anni alla data del presente avviso, residenti nel Comune di Piano di Sorrento, possono presentare la propria candidatura alla nomina di Consigliere dell’Assemblea del Forum dei Giovani “Piano di Sorrento”.

Per candidarsi c’è bisogno di n. 5 (cinque) firme di giovani di età compresa fra i 16 e i 34 anni alla data del presente avviso e residenti in Piano di Sorrento.

La candidatura deve essere redatta in carta semplice, utilizzando l’apposito modulo che sarà disponibile dal 22.11.2021 presso il 2° Settore – Servizio Politiche Giovanili (1° piano Sede comunale – Referente: Cecilia Santovito) e in allegato di seguito.

Le candidature devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Piano di Sorrento dalle ore 08.00 del 22.11.2021 alle ore 13.00 dell’1.12.2021 e non oltre. Le candidature pervenute fuori dal termine assegnato non sono ammesse alle elezioni.

Clicca QUI per leggere l’avviso