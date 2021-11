Piano di Sorrento, Anna Iaccarino sul parcheggio di via San Michele

Piano di Sorrento, l’assessore Anna Iaccarino sul parcheggio di via San Michele a Positanonews:

“Qualche settimana fa, ho ricevuto, per conoscenza, una nota inviata dal Funzionario ad altro ufficio. Su questo documento e sulla scorta delle indicazioni del sindaco, ho studiato la questione e ho riscontrato una serie di criticità che non possono essere ignorate. Almeno, non se si ha davvero a cuore il Paese. Ho chiesto chiarimenti e, nelle more, ho invitato a sospendere il procedimento. Tutto qui. L’opposizione, già da giorni, ha cercato di creare polemica e da ultimo ha depositato una mozione che, francamente, non ho ancora letto con attenzione. Non per superficialità, ma per mancanza di tempo, viste le tante incombenze a cui far fronte e che, in molti casi, derivando dalla gestione precedente, dovrebbero indurre chi parla, quantomeno, a riflettere. Ma pazienza! Vedremo”.