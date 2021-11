Piano di Sorrento, al via le candidature per far parte della Commissione Locale per il Paesaggio

Piano di Sorrento. Il Comune intende procedere all’acquisizione di curricula da parte di esperti in materia di beni ambientali, storia dell’arte, discipline agricolo forestale e naturalistica, discipline storiche, pittoriche e arti figurative, nonché legislazione beni culturali, interessati a far parte della Commissione Locale per il Paesaggio.

I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno inoltrare propria Domanda di partecipazione secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico, entro il 27.11.2021.