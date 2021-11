Piano di Sorrento. Al Supermercato Tre Esse tutto è pronto per il Natale con tantissime novità e prelibatezze. Quest’anno tra le tante proposte arrivano i panettoni artigianali dello chef carottese Cristoforo Trapani, che coniugano bontà e qualità, il tutto in una elegante confezione perfetta anche per un regalo che sarà certamente graditissimo. Potrete scegliere tra il gusto tradizionale, oppure al pistacchio o al cioccolato per i più golosi.

Cristoforo Trapani è uno degli chef più giovani e già stellati d’Italia con un parterre di esperienze enciclopedico. Una cucina di sapori autentici “schietta e pulita”, con ingredienti poco rielaborati in modo che si preservino tutte le naturali caratteristiche. Classe 1988, muove i primi passi proprio nel suo luogo d’origine prima di approdare nelle cucine di Heinz Beck, Antonio Cannavacciuolo, Moreno Cedroni e Davide Scabin, senza dimenticare Mauro Colagreco. Oggi è Executive Chef dell’Hotel Byron di Forte dei Marmi e del Ristorante La Magnolia (1 Stella Michelin) dove propone un brillante incontro tra cucina campana e toscana: influenza del mare, eccellenze dell’entroterra e incursioni partenopee. Tutto orientato a soddisfare e sorprendere ogni volta in maniera diversa i commensali, perché come dice lui: “La cucina è un gesto di altruismo”.