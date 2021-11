Pesante sconfitta per il Sorrento Futsal che, al Palacercola di via Matilde Serao, ha perso per 6-2 contro il Napoli Barrese. Per i costieri a segno De Vivo ed il solito Fierro. Fra pochi minuti invece scenderà in campo il Sorrento Futsal U19 di mister Josè Astarita, in trasferta ad Agerola per la quarta giornata di campionato.