Perché in costiera amalfitana si prepara la pizza nera per il giorno della Commemorazione dei Defunti?

In costiera amalfitana è radicata la tradizione della pizza nera per i “Morti”. Un’usanza legata alla vita contadina che da sempre ha caratterizzato queste zone.

Ma cosa c’è alla base di questa tradizione? Alcuni narrano che le donne quando andavano al cimitero per fare visita ai propri defunti portavano con sé la pizza piegata per potersi cibare oppure trovavano chi le vendesse per strada. Altri, invece, legano l’usanza della pizza nera alle antiche tradizioni greche in quanto tra gli ingredienti c’erano il grano, simboli di rinascita, e le fave che venivano utilizzate per i rituali funebri.

Un’altra versione fa affondare le radici di questa tradizione nell’usanza in passato di lasciare del cibo a tavola nella notte tra Ognissanti ed i Morti affinché se ne potessero cibare i defunti che tornavano a trovare i propri cari. Ed è per questo, secondo alcuni, che si sceglieva la formula integrale, ovvero la pizza “nera”, perché aveva lo stesso colore del lutto.