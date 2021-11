Penisola Sorrentina: misura di sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia. L’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona “Penisola Sorrentina” promuove una misura sperimentale volta ad avviare misure di sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia e alle loro famiglie. Il sostegno si realizza attraverso l’erogazione di un contributo economico in anticipazione e/o rimborso “una tantum” per l’acquisto della parrucca.

La finalità dell’azione è quella di rispondere ai bisogni di alcune categorie di persone affette da patologie oncologiche per le quali, ad oggi, alcuni necessari ausili tecnici non sono compresi nel Nomenclatore tariffario di cui al Decreto Ministeriale n. 332 del 27.08.1999. In particolare, la fornitura di parrucche per donne che effettuano trattamenti chemioterapici e che, a seguito di questi ultimi, sono affette da alopecia.

Destinatarie del contributo economico sono le donne, di qualsiasi età, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale N33 (Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Vico Equense).

L’intervento prevede l’erogazione di un contributo a rimborso delle spese già sostenute negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 o, in anticipazione, per le spese che si intendono sostenere ai fini dell’acquisto di una parrucca.

Le donne in possesso dei requisiti dovranno presentare espressa richiesta del contributo economico “una tantum” in anticipazione e/o rimborso spese utilizzando l’apposito modello di domanda, disponibile sul sito dall’Azienda Speciale Consortile “Penisola Sorrentina” www.aspspenisolasorrentina.it.

L’istanza dovrà essere presentata presso l’Ufficio dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona “Penisola Sorrentina” sita in Via degli Aranci n. 41 o a mezzo PEC all’indirizzo: asps-penisolasorrentina@pec.it con oggetto: “Sostegno alle donne con alopecia – richiesta contributo” entro e non oltre il giorno 24 Novembre 2021 alle ore 12:00.